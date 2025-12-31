Concorso Pnrr 3 Corrao Confintesa lavoratori conoscenza | Sulle soglie di sbarramento osceno silenzio per la scuola secondaria

Da palermotoday.it 31 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il concorso Pnrr 3 per la scuola secondaria continua a sollevare preoccupazioni riguardo alle soglie di sbarramento per la prova orale. A oggi, non sono state comunicate novità ufficiali, e persistono alcune anomalie che meritano attenzione. La situazione evidenzia la necessità di chiarimenti e trasparenza, per garantire un percorso equo e chiaro ai candidati coinvolti.

“Ancora nessuna novità in merito alle soglie di sbarramento per la prova orale del concorso Pnrr 3 dei candidati della scuola secondaria: le anomalie. Dalla conclusione delle prove scritte del concorso Pnrr 3 è trascorso ormai quasi un mese. Ci troviamo dinanzi ad una situazione che vede la. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

concorso pnrr 3 corrao confintesa lavoratori conoscenza sulle soglie di sbarramento osceno silenzio per la scuola secondaria

© Palermotoday.it - Concorso Pnrr, 3 Corrao (Confintesa lavoratori conoscenza): "Sulle soglie di sbarramento osceno silenzio per la scuola secondaria"

Leggi anche: Concorso docenti PNRR 3, soglie di sbarramento per la prova orale: ancora silenzio per la scuola secondaria

Leggi anche: Corrao (Confintesa lavoratori della conoscenza): "Le GaE a Palermo, una lunga storia di ingiustizie"

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Concorso docenti PNRR 3, soglie di sbarramento per la prova orale: ancora silenzio per la scuola secondaria - Ancora nessuna novità in merito alle soglie di sbarramento per la prova orale del concorso PNRR 3 dei candidati della scuola secondaria. orizzontescuola.it

Concorso PNRR 3 docenti, prova orale: ecco come si svolgerà - I candidati che hanno superato la prova scritta del Concorso PNRR 3 docenti, con un punteggio minimo di settanta centesimi, sono ora in attesa di conoscere data e turno della prova orale. tecnicadellascuola.it

concorso pnrr 3 corraoLezione simulata Concorso Docenti PNRR 3: come prepararla, Guida - Ecco una guida pratica su come funziona, con i consigli utili per prepararla al meglio. ticonsiglio.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.