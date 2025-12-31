Concorso Pnrr 3 Corrao Confintesa lavoratori conoscenza | Sulle soglie di sbarramento osceno silenzio per la scuola secondaria

Il concorso Pnrr 3 per la scuola secondaria continua a sollevare preoccupazioni riguardo alle soglie di sbarramento per la prova orale. A oggi, non sono state comunicate novità ufficiali, e persistono alcune anomalie che meritano attenzione. La situazione evidenzia la necessità di chiarimenti e trasparenza, per garantire un percorso equo e chiaro ai candidati coinvolti.

