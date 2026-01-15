Garante della Privacy perquisizioni della Guardia di Finanza nella sede | ?indagato il presidente Pasquale Stanzione

Le autorità italiane stanno conducendo perquisizioni presso la sede del Garante della Privacy, nell'ambito di un'inchiesta della Procura di Roma. Il presidente dell'ente, Pasquale Stanzione, è attualmente sottoposto a indagine. La vicenda riguarda accertamenti in corso, senza ulteriori dettagli ufficiali, nel rispetto delle procedure giudiziarie e della riservatezza dell’indagine.

