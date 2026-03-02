Simone Angiulli confermato presidente della zona aretina di Confesercenti

Arezzo, 2 marzo 2026 – . Angiulli: "Occhi puntati sui cantieri per limitare i disagi e maggior sicurezza in città". Partecipata assemblea in Confesercenti per un confronto sui temi che stanno a cuore agli associati della zona di Arezzo. Confermato presidente di zona Aretina di Confesercenti Arezzo, Simone Angiulli. "Immutato l'impegno" dichiara Angiulli "per promuovere lo shopping a vantaggio dei negozi di vicinato della città siano del centro storico, siano delle arterie commerciali e periferie. Grazie ai colleghi per la conferma e la stima dimostrata. Già al lavoro per valorizzare il lavoro di chi alza quotidianamente le saracinesche a vantaggio della sicurezza delle nostre piazze e strade e della socialità".