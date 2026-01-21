Conferenza stampa Hoeness pre Roma Stoccarda | Gasperini ha modificato il calcio Giocare all’Olimpico sarà un’emozione

In vista della partita di Europa League tra Roma e Stoccarda, Sebastian Hoeness ha commentato in conferenza stampa. Ha evidenziato come Gasperini abbia influenzato il calcio moderno e ha espresso l’emozione di giocare all’Olimpico. Le sue dichiarazioni forniscono un’anticipazione delle aspettative per la sfida, sottolineando l’importanza dell’incontro e il valore della competizione europea.

Conferenza stampa Gasperini pre Roma Stoccarda: «L'attenzione maggiore è rivolta al Milan. Ecco cosa è successo con Bailey, mentre il futuro di Ferguson…»Gian Piero Gasperini ha presentato in conferenza stampa le ultime novità in vista della sfida di Europa League tra Roma e Stoccarda. Leggi anche: Roma, domenica l'Udinese all'Olimpico, niente conferenza stampa per Gasperini Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Argomenti discussi: All news | L'AVVERSARIA • STOCCARDA El Khannouss out per squalifica, davanti c'è Undav. Conferenza stampa Hoeness pre Roma Stoccarda: le sue dichiarazioni alla vigilia del match di Europa League 2025/26Sebastian Hoeness ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Roma Stoccarda di Europa League. Le sue parole. STADIO OLIMPICO – «Un'emozione. Ci ricorda quello di Berlino. Domani ci saranno due ... calcionews24.com Stoccarda, Hoeness: Dobbiamo fare i conti con alcune defezioniDomani alle ore 21.00, lo Stoccarda sfiderà la Roma allo Stadio Olimpico per la settima giornata della fase a campionato di Europa League. Alle. tuttomercatoweb.com

