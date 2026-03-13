L’attaccante della Juventus ha dichiarato che l’unione del gruppo rappresenta la chiave per chiudere bene la stagione e ha consigliato alla società di puntare su Bernardo Silva. Alla vigilia della partita contro l’Udinese, ha affermato che la squadra possiede le potenzialità e le qualità necessarie per raggiungere gli obiettivi prefissati. La discussione si concentra sulle strategie e sugli aspetti di squadra in vista della partita.

Alla vigilia di Udinese-Juve parla Francisco Conceiçao, non Luciano Spalletti. “Penso che l’unione di gruppo che abbiamo sarà alla base di tutto nelle ultime dieci partite, come abbiamo già dimostrato - ha detto l'attaccante della Juve -. Dobbiamo migliorare individualmente, io per primo. Lavoriamo per questo sulle indicazioni di Spalletti. Abbiamo le potenzialità e qualità per fare meglio di quanto fatto finora. Bernardo Silva? Non ho parlato con lui, ma gli consiglierei la Juve perché è un grande club”. in aggiornamento . 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Conceiçao: "L'unione di gruppo l'arma del finale di stagione. Consiglierei la Juve a Bernardo Silva"

