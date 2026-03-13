Conferenza stampa Conceicao pre Udinese Juve LIVE | le sue dichiarazioni

Il tecnico della squadra ospite ha parlato alla vigilia della partita contro l’Udinese, illustrando le sue considerazioni sulla sfida della 29ª giornata di Serie A 202526. Durante la conferenza stampa ha risposto alle domande dei giornalisti, condividendo le sue aspettative e analizzando alcuni aspetti della squadra e del prossimo incontro. La conferenza si è svolta prima del match tra Udinese e Juventus.

di Marco Baridon Conferenza stampa Conceicao pre Udinese Juve: le sue dichiarazioni alla vigilia del match della 29ª giornata di Serie A 202526. (inviato all’Allianz Stadium) – La Juve è pienamente invischiata nella lotta per conquistare un posto nella prossima Champions League. Con la vittoria contro il Pisa, i bianconeri si sono portati a -1 dal quarto posto occupato da Roma e Como: approfittando dello scontro diretto tra le due formazioni, i bianconeri cercano punti pesanti nella trasferta del Bluenergy Stadium contro l’Udinese. Nel giorno di vigilia, venerdì 13 marzo, Francisco Conceicao parla in conferenza stampa alle 14.00 per presentare il match davanti ai media. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Conferenza stampa Conceicao pre Udinese Juve LIVE: le sue dichiarazioni Articoli correlati Conferenza stampa Spalletti pre Cagliari Juve LIVE: le sue dichiarazioniVicario Juve, il Tottenham ha fissato il prezzo: ecco quanto dovrebbero sborsare i bianconeri per riportare il portiere in Italia Alisson Juve, l’ex... Conferenza stampa Spalletti pre Juve Roma LIVE: le sue dichiarazioniCalciomercato Juve, Pedullà duro: «Solo questi giocatori per me sono da Juventus…». Tutti gli aggiornamenti su Udinese Juve Temi più discussi: Juve, niente conferenza di Spalletti: chi presenterà la trasferta di Udine; Juventus, Conceicao ha numeri alla Yildiz e più di Leao: è il più europeo a disposizione di Spalletti; Udinese-Juventus, perchè parla Conceicao in conferenza stampa; Conferenza stampa Conceicao pre Udinese Juve: le parole. Juventus, Spalletti salta la conferenza stampa pre-Udinese: il motivoLa Juventus sarà ospite al Bluenergy Stadium nella 29ª giornata del campionato di Serie A. La Vecchia Signora affronterà l'Udinese sabato 14 marzo alle 20:45, con l'obiettivo di dare continuità al lar ... msn.com Spalletti sceglie il silenzio e fa parlare un calciatore: stavolta tocca a ConceicaoAlla vigilia della sfida contro l’Udinese, l’allenatore della Juventus Luciano Spalletti non terrà la consueta conferenza stampa pre-partita. Nessun caso o problema particolare: ... tuttojuve.com Ballottaggio aperto tra Perin e Di Gregorio Chi giocherà in Udinese Juve - facebook.com facebook #Udinese- #Juve, la probabile formazione di Spalletti: dubbi davanti e dietro x.com