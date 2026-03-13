Conferenza ‘Dalla stiva di Galileo ai confini del Mondo | storia di una rivoluzione scientifica’

Si tiene l’ottava conferenza del ciclo ‘Apertamente: l’officina del sapere’ all’Istituto ‘Einaudi’ di Ferrara. Il tema trattato è ‘Dalla stiva di Galileo ai confini del Mondo: storia di una rivoluzione scientifica’. L’evento si svolge in un contesto dedicato alla diffusione della conoscenza e alla riflessione sulla storia della scienza. La conferenza è aperta al pubblico e si svolge in una sede pubblica.

Ottavo appuntamento con il ciclo delle conferenze all’interno del progetto ‘Apertamente: l’officina del sapere’ presso l’Istituto ‘Einaudi’ di Ferrara. Lunedì 16, dalle 11.15 alle 13.10, si terrà un incontro dal titolo ‘Dalla stiva di Galileo ai confini del Mondo: storia di una rivoluzione scientifica’. Relazionerà Luca Pagano che insegna relatività generale presso la laurea magistrale in Fisica dell’Università di Ferrara. Partendo dal rivoluzionario concetto di invarianza di Galileo, questo incontro ripercorrerà la crisi della fisica classica che portò Albert Einstein a riscrivere le regole della realtà. Si esplorerà in che modo la velocità della luce, restando costante per ogni osservatore, riesca a dilatare il tempo ed accorciare lo spazio, rendendo la simultaneità solo un'illusione. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it Articoli correlati Mercadini racconta Galileo e la rivoluzione scientificaL’attore e scrittore Roberto Mercadini è il protagonista dell’incontro organizzato dall’Università per gli adulti di Cesenatico, che si terrà domani... Riscoprire il prudente Galileo. Quando la rivoluzione nasce dalla competenzaUna copia a stampa dell' "Almagesto" di Tolomeo, contenente numerose postille autografe attribuibili a Galileo (foto ANSA) Dentro Tolomeo, non contro. GALILEO GALILEI e la RIVOLUZIONE SCIENTIFICA Geocentrismo VS Eliocentrismo - Storia Moderna Altri aggiornamenti su Conferenza 'Dalla stiva di Galileo ai... Argomenti discussi: Forlì, salvezza nel mirino. A 7 giornate dalla fine servono 5 o 6 punti. Stabilità. Dalla Conferenza delle Regioni una ‘mappa’ delle misure previste in materia di welfareIn particolare vengono analizzati i contenuti dell’articolo 24, relativo alla lotta alla povertà, dell’articolo 25, relativo alle non autosufficienza e alla adozioni internazionali. Riassunti poi, gli ... quotidianosanita.it Edilizia sanitaria. Per il Lazio oltre 175 mln di euro sbloccati dalla Conferenza Stato-RegioniOk della Conferenza all’intesa per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese. Nel Lazio le risorse saranno così ripartite: al presidio ospedaliero De Lellis di Rieti ... quotidianosanita.it