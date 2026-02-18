Riscoprire il prudente Galileo Quando la rivoluzione nasce dalla competenza

Galileo, il grande scienziato, ha rivoluzionato il modo di vedere il cielo grazie alle sue scoperte, ma la sua genialità nasceva da una profonda conoscenza di Tolomeo. La sua capacità di mettere in discussione le teorie dell’antico astronomo derivava da anni di studio e di lavoro con i modelli tolemaici. Un esempio concreto è il suo utilizzo dell’osservatorio e delle tecniche di misurazione per migliorare le previsioni astronomiche, dimostrando che la vera rivoluzione si fa partendo dalla competenza.

Una copia a stampa dell' "Almagesto" di Tolomeo, contenente numerose postille autografe attribuibili a Galileo (foto ANSA) Dentro Tolomeo, non contro. Fu rottura con la tradizione in nome non dell'eresia ma del metodo. Le sue annotazioni presentate alla Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze e il nuovo libro dello storico Ivan Malara Galileo non nasce contro Tolomeo. Nasce dentro Tolomeo. E questa semplice constatazione basta a mandare in soffitta una delle favole più resistenti sulla nascita della scienza moderna: quella del genio solitario che rompe con la tradizione in nome dell'eresia.