Mercadini racconta Galileo e la rivoluzione scientifica

Domani pomeriggio alle 16, l’attore e scrittore Roberto Mercadini sarà presente alla Legnaia di Casa Moretti, a Cesenatico, per un incontro organizzato dall’Università per gli adulti. Durante l’evento, Mercadini parlerà di Galileo e della rivoluzione scientifica, offrendo un approfondimento sulla figura dello scienziato e sul suo ruolo nella storia del pensiero. L’appuntamento è aperto al pubblico interessato.

L’attore e scrittore Roberto Mercadini è il protagonista dell’incontro organizzato dall’Università per gli adulti di Cesenatico, che si terrà domani pomeriggio, alle 16, nella Legnaia di Casa Moretti. Sarà presentato il libro "Io dico l’universo", in cui Mercadini racconta la rivoluzione scientifica di cui è stato protagonista Galileo Galilei, il simbolo della scienza moderna, l’uomo che ha sconvolto il mondo pur essendo uno "sconosciuto". L’autore punta a sapere quanto sappiamo davvero della sua vita, se è vera l’immagine che abbiamo di lui, in quanto dietro al genio che sfidò la chiesa, si nasconde un uomo dalle mille sfaccettature, con una biografia romanzesca, piena di contraddizioni e colpi di scena. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Mercadini racconta Galileo e la rivoluzione scientifica Roberto Mercadini racconta il genio di Galileo Galilei nel nuovo libro "Io dico l'universo"Lunedì 2 marzo, al Museo della Marineria di Cesenatico, l'autore e divulgatore romagnolo Roberto Mercadini presenta il suo libro "Io dico l'universo. Riscoprire il prudente Galileo. Quando la rivoluzione nasce dalla competenzaUna copia a stampa dell' "Almagesto" di Tolomeo, contenente numerose postille autografe attribuibili a Galileo (foto ANSA) Dentro Tolomeo, non contro. Tutto quello che riguarda Mercadini racconta. Temi più discussi: Mercadini racconta Galileo e la rivoluzione scientifica; Roberto Mercadini racconta il genio di Galileo Galilei nel nuovo libro Io dico l'universo; Roberto Mercadini racconta il genio di Galileo Galilei nel nuovo libro Io dico l'universo; A Ravenna Roberto Mercadini presenta il suo nuovo libro: Racconto Galileo, il genio imperfetto che rivoluzionò la scienza. Museo della Marineria, Roberto Mercadini con Io dico l’universoL'Università per gli adulti di Cesenatico organizza presso il Museo della Marineria la presentazione dell'ultimo libro di Roberto Mercadini, Io dico l'universo ... livingcesenatico.it L'avventura umana di Galileo Galilei in 'Io dico l'universo' di Roberto Mercadini(di Agnese Ferrara) ROBERTO MERCADINI, 'IO DICO L'UNIVERSO. LA RIVOLUZIONE SCIENTIFICA E GALILEO: LO SCONOSCIUTO CHE SCONVOLSE IL MONDO' (Rizzoli, pp.228, Euro 18,00). Un viaggio affascinante nella ... ansa.it Il Mecenate APS. . Con la sua inconfondibile ironia e profondità, Roberto Mercadini guida il pubblico del Teatro Delfino in un viaggio vertiginoso nella storia di Homo sapiens: dalle prime tribù agli stati moderni, dal fuoco agli ordigni nucleari, per capire chi sia facebook