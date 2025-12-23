Agricoltura 90 milioni per qualità De Pascale | Non votare nuova Pac

Il settore agricolo italiano riceverà 90 milioni di euro dedicati alla qualità. Tuttavia, la riforma della Politica Agricola Comune post-2027 è stata giudicata insoddisfacente e criticata da molti, tra cui De Pascale, che invita a non sostenere la nuova PAC. Un approfondimento sulle prospettive e le criticità di questa riforma.

di Filippo Biondi BOLOGNA La riforma della politica agricola comune post-2027 è "deludente" e "da rigettare completamente". Il presidente dell'Emilia-Romagna Michele de Pascale non usa mezzi termini riguardo alla proposta presentata a luglio dalla Commissione europea e ora sul tavolo di discussione. Si tratta di un piano che preoccupa per due motivi: il rischio di "rinazionalizzare la Pac" – che estrometterebbe le regioni dal sistema di erogazione dei fondi e aumenterebbe il grado di standardizzazione dei bandi – e il "taglio del 22% delle risorse" destinate all'agricoltura – che significherebbe perdere 80 miliardi di euro a livello europeo e 8 miliardi a livello nazionale –.

