Un uomo di 21 anni di origine nordafricana, residente a Rozzano, è stato condannato a sei anni di carcere per aver stuprato una ragazzina di 14 anni lungo via Vercelli, a Busto Arsizio. L’arresto è avvenuto il 14 aprile scorso, dopo il suo coinvolgimento in un episodio che ha suscitato attenzione e preoccupazione nella comunità locale. La condanna conferma la gravità del reato e l’impegno delle autorità nel perseguire la giustizia.

È stato condannato a sei anni di carcere il 21enne di origine nordafricana residente a Rozzano arrestato il 14 aprile scorso in flagranza di reato per lo stupro di una ragazzina di soli 14 anni avvenuto in via Vercelli, a Busto Arsizio. La sentenza di primo grado, con rito abbreviato (e quindi con pena scontata di un terzo), è stata pronunciata ieri pomeriggio dal Gup del tribunale di Busto Arsizio, Anna Giorgetti, che non ha stabilito alcuna provvisionale. L’eventuale risarcimento sarà da stabilirsi in sede civile. Il giudice per l’udienza preliminare ha accolto in toto la richiesta del pubblico ministero, Massimo De Filippo, che ha contestato anche l’ulteriore aggravante di aver commesso la violenza con l’uso di alcolici. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Stupra ragazzina lungo la strada. Prima l’alcol, poi la violenza. Condannato a sei anni di carcere

Violenza sessuale su pazienti minorenni, osteopata condannato a 20 anni di carcereUn osteopata di 52 anni, residente a Bologna, è stato condannato a 20 anni di carcere per violenza sessuale aggravata su diversi pazienti, tra cui minorenni, durante trattamenti in Franciacorta.

