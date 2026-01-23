Concorsi Comune di Foggia concluse le prove scritte | oltre 800 i concorrenti impegnati

Si sono recentemente concluse le prove scritte dei concorsi del Comune di Foggia, svoltesi presso la Città del Cinema. Oltre 800 candidati hanno partecipato alle selezioni per vari profili professionali, tra cui addetti ai servizi generali per l’infanzia e funzionari, con l’obiettivo di assumere 26 unità a tempo pieno. Questa fase rappresenta un passo importante nel processo di selezione per le future assunzioni comunali.

Si sono svolte nei giorni scorsi, alla Città del Cinema, le prove scritte dei concorsi banditi dal Comune di Foggia nell’ottobre dello scorso anno per addetti ai servizi generali per l’infanzia e per cinque differenti profili di funzionari, per un totale di 26 unità da assumere a tempo pieno e.🔗 Leggi su Foggiatoday.it Leggi anche: Concorsi al Comune di Foggia, rinviate le prove scritte in programma nei primi giorni di dicembre Leggi anche: Concorsi al Comune di Foggia: le prove scritte si terranno nei primi tre giorni di dicembre Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Argomenti discussi: Concorsi al Comune di Foggia, prove scritte in programma dal 19 al 21 gennaio: nominate le Commissioni; Concorsi al Comune di Foggia: in 2000 sognano il posto fisso; Foggia, 1816 domande per 26 posti al Comune: al via la maratona dei concorsi; Palazzo di Città si colora di verde per solidarietà con le vittime di Teheran. CONCORSI FOGGIA Concorsi al comune di Foggia: concluse le prove scritte per 26 posti26 assunzioni a tempo pieno e indeterminato tra addetti ai servizi generali per l’infanzia e cinque profili di funzionari ... statoquotidiano.it FOGGIA CONCORSI Foggia, al via la maratona dei concorsi: 1816 domande per 26 posti al ComunePartono lunedì 19 gennaio le prove scritte per i candidati ammessi ai sei concorsi banditi dal Comune di Foggia lo scorso ottobre ... statoquotidiano.it Foggia, da lunedì le prove scritte dei concorsi banditi dal Comune facebook

