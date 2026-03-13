Il nazionale lusitano, nuovo volto della Juventus, ha dichiarato che tutte le squadre al mondo vorrebbero il loro giocatore. Alla vigilia della partita contro l’Udinese, ha parlato anche del mercato e del turnover della squadra, che da alcune settimane viene affrontato con interventi di giocatori e del tecnico Spalletti nelle conferenze stampa. La società continua a gestire la comunicazione sui cambiamenti nella rosa.

Il nazionale lusitano si è soffermato anche sul mercato alla vigilia del match di campionato contro l’Udinese Turnover Juventus anche davanti ai microfoni, con la società bianconera che da qualche settimana a questa parte sta alternando in conferenza stampa i giocatori con il tecnico Spalletti. Francisco Conceicao, 23 anni (Ansa) – Calciomercato.it Dopo capitan Locatelli e Kalulu, oggi è toccato a Francisco Conceicao mettersi a disposizione delle domande dei giornalisti per presentare la sfida di domani sera in campionato contro l’ Udinese. Il ‘folletto’ portoghese è stato incalzato anche sulle tematiche di mercato e sul possibile arrivo sotto la Mole del connazionale Bernardo Silva. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Conceicao e il nuovo big della Juventus: “Tutte le squadre al mondo lo vorrebbero”

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