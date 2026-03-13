Conceicao e il nuovo big della Juventus | Tutte le squadre al mondo lo vorrebbero
Il nazionale lusitano, nuovo volto della Juventus, ha dichiarato che tutte le squadre al mondo vorrebbero il loro giocatore. Alla vigilia della partita contro l’Udinese, ha parlato anche del mercato e del turnover della squadra, che da alcune settimane viene affrontato con interventi di giocatori e del tecnico Spalletti nelle conferenze stampa. La società continua a gestire la comunicazione sui cambiamenti nella rosa.
Il nazionale lusitano si è soffermato anche sul mercato alla vigilia del match di campionato contro l’Udinese Turnover Juventus anche davanti ai microfoni, con la società bianconera che da qualche settimana a questa parte sta alternando in conferenza stampa i giocatori con il tecnico Spalletti. Francisco Conceicao, 23 anni (Ansa) – Calciomercato.it Dopo capitan Locatelli e Kalulu, oggi è toccato a Francisco Conceicao mettersi a disposizione delle domande dei giornalisti per presentare la sfida di domani sera in campionato contro l’ Udinese. Il ‘folletto’ portoghese è stato incalzato anche sulle tematiche di mercato e sul possibile arrivo sotto la Mole del connazionale Bernardo Silva. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
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