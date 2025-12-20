Santander (Spagna) 19 dicembre 2025 - Siamo ancora lontani dalle fasi finali della competizioni, ma in Copa del Rey non ci si possono permettere disattenzioni, o anche le big rischiano di salutare la competizione troppo presto. Nella settimana si è disputato quasi per intero il turno dei sedicesimi di finale della coppa nazionale spagnola e le sorprese non sono mancate. Le favorite al titolo non sbagliano le rispettive gare: vincono Barcellona, Real e Atletico Madrid. Successi anche per altre big come le basche Athletic Club e Real Sociedad, ma anche rovinose cadute a sorpresa. In attesa del Rayo Vallecano, sono state sei le squadre di Liga eliminate, tra loro anche il Villarreal: terza forza nella classifica di Liga. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Copa del Rey: tutte le tre big passano il turno, ben 6 squadre di Liga eliminate

Leggi anche: La capolista della Liga evita la sconfitta della Copa del Rey e passa agli ottavi

Leggi anche: Formazioni confermate per la Copa del Rey

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Se amate i Giant Killing, la Copa del Rey dovrebbe diventare la vostra competizione preferita; Eurosport 3 in Diretta Streaming | IT; World Darts Championship | Giorno 3, Sessione 2 in Diretta Streaming | IT; Bologna - Juventus in Diretta Streaming | IT.

Copa del Rey: tutte le tre big passano il turno, ben 6 squadre di Liga eliminate - Ai sedicesimi di finale ben sei squadre di Liga eliminate, Real Madrid e Atletico con il brivido, Barcellona passa il turno; clamorosa eliminazione per il Villarreal ... msn.com