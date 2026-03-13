Comunali di Reggio il centrodestra ha deciso | il sindaco sarà di Forza Italia

Per le elezioni comunali di Reggio Calabria, il centrodestra ha scelto il candidato sindaco di Forza Italia. La decisione è stata presa durante una riunione tra i principali rappresentanti dei partiti della coalizione, che si sono incontrati recentemente presso la sede del coordinamento regionale di Forza Italia. Wanda Ferro, rappresentante di Fratelli d’Italia, ha partecipato all’incontro.

I coordinatori regionali dei partiti della coalizione hanno raggiunto l'accordo per la candidatura delle prossime elezioni di maggio, una scelta già approvata anche a livello nazionale Il candidato sindaco del centrodestra per le comunali di Reggio Calabria sarà di Forza Italia. A deciderlo sono stati i massimi rappresentanti dei partiti della coalizione, che si sono riuniti nei giorni scorsi presso la sede del coordinamento regionale di Forza Italia: Wanda Ferro per Fratelli d’Italia; Valeria Sudano per la Lega; Pino Galati per Noi Moderati; Salvatore Bulzomì per Unione di Centro e Francesco Cannizzaro per Forza Italia. Diversa la scelta per Crotone, che invece esprimerà un “progetto unitario e coeso”. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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