Elezioni comunali a Salerno il notaio Orlando | Ho dato la disponibilità il centrodestra non ha ancora deciso

Il notaio Roberto Orlando ha annunciato di aver offerto la propria disponibilità come candidato sindaco a Salerno, ma il centrodestra non ha ancora scelto chi sostenerlo. Durante la trasmissione “Gol su Gol” di Telecolore, Orlando ha spiegato di aver deciso di mettersi in gioco, mentre i rappresentanti del centrodestra non hanno ancora preso una decisione ufficiale. In diretta, ha aggiunto che aspetta una risposta dalla coalizione e spera di ricevere un segnale entro breve.

Il noto professionista a Telecolore: "Non si possono dare 3-4 mesi di vantaggio a De Luca, che è già difficilissimo da affrontare" Rompe il silenzio il notaio salernitano Roberto Orlando. E, nel corso della sua partecipazione al programma televisivo "Gol su Gol" di Telecolore, parla per la prima volta pubblicamente della sua possibile candidatura a sindaco per il centrodestra. "Io ho dato la mia ampia disponibilità facendo tutti i passi per dimostrarla. Devo constatare che, ad oggi, il centrodestra non ha ancora individuato il candidato. E per me - spiega Orlando - è un errore clamoroso, e lo dico senza polemica perchè De Luca è difficilissimo da affrontare. Alle prossime elezioni comunali a Napoli, previste tra la fine del 2026 e l'inizio del 2027,due per ora i candidati sicuri alla carica di sindaco, Gaetano Manfredi , sindaco uscente e Luigi De Magistris: da scegliere ancora il candidato della destra.