Compravendita di droga per strada con il pusher che ha il volto travisato | blitz dei militari

Nella mattinata di martedì 10 marzo, i militari hanno condotto un blitz nella zona Gad, sorprendendo un uomo che spacciava droga con il volto travisato. L’operazione ha portato all’arresto del pusher, che cercava di celare la propria identità durante l’attività di spaccio. L’intervento si è svolto nel cuore di una delle aree più spesso coinvolte in episodi di illegalità.

Intervento dei carabinieri in piena mattinata: fermato lo spacciatore e il cliente. La vicenda Nasconde il volto, sorpreso a spacciare. E’ quanto accaduto nella mattinata di martedì 10 marzo nel cuore della zona Gad. In quel frangente, in via San Giacomo, i carabinieri impegnati in un controllo del territorio hanno notato due individui intenti a confabulare a bordo strada, uno dei quali con il volto parzialmente travisato. L’immediato intervento dei militari dell’Arma ha permesso di documentare la cessione di un involucro e di bloccare entrambi i soggetti. Per quest’ultimo è dunque scattato l’arresto con l’accusa di spaccio di sostanze stupefacenti. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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