Un uomo entra in un negozio di casalinghi per acquistare un bilancino di precisione. Durante l'operazione, si scopre che portava con sé sostanze illegali legate a un traffico di droga. La scena evidenzia come attività illecite possano inserirsi in contesti apparentemente innocui, sottolineando l'importanza di vigilare sui comportamenti sospetti e di garantire la sicurezza pubblica.

È entrato in un negozio di casalinghi per acquistare un bilancino di precisione. Con sé aveva la droga dei kamikaze. Gli acquisti di un giovane cinese non sono stati portati a termine per l'intervento delle forze dell'ordine, che hanno arrestato il pusher.Pusher con la droga dei kamikazeI fatti. 🔗 Leggi su Romatoday.it

© Romatoday.it - Il pusher con la droga dei kamikaze che scende dal taxi e compra un bilancino di precisione

