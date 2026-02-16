Compleanno Openda la Juve fa gli auguri all’attaccante belga – FOTO

L'attaccante belga Openda ha compiuto 26 anni e la Juventus gli ha fatto gli auguri, celebrando il suo compleanno con un post sui social. La squadra ha condiviso una foto di Openda mentre sorridente riceve gli auguri nello spogliatoio, dimostrando vicinanza al giocatore nel giorno della sua ricorrenza.