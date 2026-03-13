Comparsa in Ferrari | l’INPS chiede 34.000 euro per 300

Un pensionato di Modena ha ottenuto una decisione legale favorevole contro l’INPS, che aveva richiesto la restituzione di 34.000 euro. La disputa riguardava un importo relativo a circa 300 euro, e la causa si è conclusa con una vittoria per il pensionato. L’INPS aveva avanzato la richiesta di rimborso, ma il tribunale ha respinto la pretesa.

Un pensionato di Modena ha ottenuto una vittoria legale decisiva contro l’INPS, che aveva preteso la restituzione di 34.000 euro a seguito di un compenso di sole 300 euro guadagnato come comparsa nel film Ferrari. La Corte d’Appello di Bologna ha confermato che la sua partecipazione al kolossal diretto da Michael Mann rientrava nella categoria del lavoro autonomo occasionale, escludendo qualsiasi violazione delle regole sulla pensione anticipata Quota 100. L’uomo, all’epoca sessantquattrenne e già in pensione dal 2020, si era trovato coinvolto in una disputa burocratica nata dopo due giorni di riprese sul set cinematografico, dove ha condiviso lo schermo con attori internazionali come Adam Driver e Penelope Cruz. 🔗 Leggi su Ameve.eu

