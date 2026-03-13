Fa la comparsa nel film Ferrari per 300 euro l’Inps gliene chiede indietro 34mila | la beffa del pensionato a Modena

Un pensionato di Modena ha partecipato al film «Ferrari» ricevendo 300 euro, ma l’Inps gli ha chiesto di restituire 34mila euro. La richiesta di rimborso ha sorpreso l'uomo, che ora si trova coinvolto in una disputa con l’ente previdenziale. La vicenda ha attirato l’attenzione sulla complessità delle procedure burocratiche legate ai contributi e alle indennità previdenziali.

Dal tappeto rosso al rosso di bilancio, il passo è stato brevissimo per un pensionato modenese rimasto impigliato nelle maglie della burocrazia previdenziale. La sua storia, che sembra uscita da una sceneggiatura dolceamara, inizia nel 2022 sul set del kolossal Ferrari di Michael Mann. L’uomo, all’epoca 64enne e in pensione dal 2020 con il regime di Quota 100, viene scelto come comparsa per recitare accanto a star del calibro di Adam Driver e Penelope Cruz. Due giorni di riprese, pochi secondi sullo schermo e un compenso complessivo di appena 300 euro. La sanzione dell’Inps. La doccia fredda è arrivata a fine 2023, quando l’Inps ha recapitato all’uomo una comunicazione formale di revoca dell’intera pensione percepita nell’anno precedente. 🔗 Leggi su Open.online

