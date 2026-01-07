Un uomo, con una breve esperienza come comparsa in un film premiato a Venezia, ha ricevuto un pagamento di 379 euro. Tuttavia, l’Inps ora richiede la restituzione di 21mila euro di pensione, generando una situazione di possibile errore o malinteso. Questa vicenda evidenzia l’importanza di verificare attentamente le comunicazioni e le richieste relative alle prestazioni previdenziali.

Una giornata sul set cinematografico, poche ore come comparsa in un film premiato a Venezia, e un compenso di 379 euro lordi. Quello che doveva essere un’esperienza emozionante si è trasformato in un incubo burocratico per un pensionato trentino, che si è visto recapitare dall’Inps una richiesta di restituzione di oltre 21mila euro, pari a un anno intero di pensione. La vicenda riguarda Roberto, pensionato con Quota 100 dal 2019, che nel 2021 ha fatto il figurante nel film Vermiglio, scritto e diretto da Maura Delpero e insignito del Leone d’Argento alla Mostra del Cinema di Venezia. In una delle scene girate nel paese solandro, l’uomo aveva portato la croce durante una processione. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Ha fatto la comparsa per 379 euro: ora l’Inps gli chiede indietro 21mila euro di pensione

Leggi anche: Pensionato prende quasi 400 euro come comparsa in un film, ma INPS ne chiede indietro 21mila: ecco perché

Leggi anche: Fa la comparsa in un film per pochi giorni, l’Inps gli blocca la pensione: “Ridateci 21mila euro”

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Pensionato fa la comparsa nel film «Vermiglio» premiato a Venezia e riceve 379 euro: l'Inps ne chiede 21mila.

Pensionato fa la comparsa nel film «Vermiglio» per 379 euro: l’Inps ne chiede 21mila - L’ordinanza pone un precedente importante dopo il caso del Tribunale di Ravenna che aveva interpellato la Corte Costituzionale e la sentenza della Cassazione del 2024. msn.com

@follower L’inizio di una trasformazione nel modo di pensare il denaro: l'euro cominciò a fare la sua comparsa, mentre la lira continuò a circolare ilfaroonline.it #news #notizie #cronaca - facebook.com facebook

Quanto sta accadendo sulla manovra dimostra una cosa: che il governo Meloni è ostaggio della peggiore Lega, quella no euro e no vax rappresentata dal senatore Claudio Borghi, che vince su Giorgetti, che é entrato in questa sessione di Bilancio da Papa, i x.com