straordinari risultati per la compagnia arcieri barbacane

La Compagnia Arcieri Barbacane di Città della Pieve ha ottenuto risultati importanti ai Campionati Italiani Indoor di Roma, dove gli atleti della squadra si sono distinti come protagonisti della gara. La competizione ha visto la partecipazione di numerosi atleti provenienti da tutta Italia, con la squadra pievese che ha conquistato diverse posizioni di rilievo nel ranking finale.

di Città della Pieve ai Campionati Italiani Indoor di Roma, dove gli atleti pievesi si sono affermati tra i protagonisti assoluti della competizione nazionale. Nella specialità Arco Nudo sono arrivati traguardi di massimo prestigio. Francesco Cesaretti ha conquistato il titolo di Campione Italiano di classe nella categoria Seniores, confermandosi ai vertici nazionali. Analogo successo per Paolo Sperandio, che si è laureato Campione Italiano di classe nella categoria Ragazzi, dimostrando il valore delle nuove generazioni della Compagnia. Importante anche il risultato di squadra: il team maschile Senior composto da Francesco Cesaretti, Luca Contorni e Roberto Cantini ha ottenuto la medaglia di bronzo di classe Seniores, al termine di una prova di alto livello tecnico. 🔗 Leggi su Lanazione.it

