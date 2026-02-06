Compagnia Arcieri Grande prova al Trofeo Candelora

La Compagnia Maremmana Arcieri ha dato spettacolo al Trofeo Candelora di Firenze. La squadra ha mostrato grande carattere e talento in una gara difficile, riuscendo a distinguersi tra molte altre. I colpi sono stati precisi e la prova ha confermato il valore degli arcieri della Maremma, che ora guardano avanti con fiducia.

Grande prova di carattere e talento per la Compagnia Maremmana Arcieri al Trofeo della Candelora di Firenze. La società biancorossa ha ottenuto grandi risultati con due primi posti, un secondo posto ed un piazzamento da sesto posto, con gli atleti che hanno dimostrato ancora una volta il valore della compagnia in questa bellissima competizione. Ecco i protagonisti della giornata. Mattia Menditto: primo classificato (Arco Olimpico - Allievi Maschile) con un incredibile punteggio di 579; Cristian Bertoldi: primo classificato (Arco Olimpico - Junior Maschile) con un totale di 562 punti; Niccolò Mazzuoli: secondo classificato (Arco Olimpico - Allievi Maschile) con un ottimo punteggio di 566.

