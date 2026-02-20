Juventus-Como l’ora della verità | Spalletti rivoluziona la difesa Fabregas senza Nico Paz

La Juventus e il Como si affrontano in una sfida decisiva che potrebbe cambiare le loro sorti in campionato. La causa è la vicinanza in classifica, con i bianconeri pronti a rimontare. Spalletti ha deciso di rinnovare la difesa, inserendo nuovi giocatori per rafforzare la squadra. Fabregas, invece, non avrà Nico Paz tra le scelte. Il calcio d'inizio è atteso con grande attesa all’Allianz Stadium.

L’ Allianz Stadium si prepara a ospitare un crocevia fondamentale per le ambizioni continentali di Juventus e Como, divise in classifica da appena quattro lunghezze. Per la compagine di Luciano Spalletti, il match di sabato rappresenta l’ultima chiamata per interrompere un’emorragia di risultati che ha visto i bianconeri collezionare quattro gare senza successi, culminate nel traumatico 5-2 subito a Istanbul contro il Galatasaray. Di fronte, un Como rigenerato dal prestigioso pareggio strappato a San Siro contro il Milan e deciso a colmare il gap con la “zona Europa”. Con il ritorno dei playoff di Champions alle porte, Spalletti è chiamato a un delicato esercizio di equilibrismo tattico, dovendo sopperire a un’infermeria affollata e a squalifiche pesanti che ne stanno minando le certezze difensive.🔗 Leggi su Serieagoal.it

