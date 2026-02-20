Juventus-Como l’ora della verità | Spalletti rivoluziona la difesa Fabregas senza Nico Paz
La Juventus e il Como si affrontano in una sfida decisiva che potrebbe cambiare le loro sorti in campionato. La causa è la vicinanza in classifica, con i bianconeri pronti a rimontare. Spalletti ha deciso di rinnovare la difesa, inserendo nuovi giocatori per rafforzare la squadra. Fabregas, invece, non avrà Nico Paz tra le scelte. Il calcio d'inizio è atteso con grande attesa all’Allianz Stadium.
L’ Allianz Stadium si prepara a ospitare un crocevia fondamentale per le ambizioni continentali di Juventus e Como, divise in classifica da appena quattro lunghezze. Per la compagine di Luciano Spalletti, il match di sabato rappresenta l’ultima chiamata per interrompere un’emorragia di risultati che ha visto i bianconeri collezionare quattro gare senza successi, culminate nel traumatico 5-2 subito a Istanbul contro il Galatasaray. Di fronte, un Como rigenerato dal prestigioso pareggio strappato a San Siro contro il Milan e deciso a colmare il gap con la “zona Europa”. Con il ritorno dei playoff di Champions alle porte, Spalletti è chiamato a un delicato esercizio di equilibrismo tattico, dovendo sopperire a un’infermeria affollata e a squalifiche pesanti che ne stanno minando le certezze difensive.🔗 Leggi su Serieagoal.it
Leggi anche: Conferenza stampa Fabregas alla vigilia di Como Fiorentina: «Ecco la verità sulla sostituzione di Nico Paz col Napoli»
Leggi anche: Fiorentina Como LIVE 1-2: Nico Paz porta avanti la squadra di FabregasVedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Dove vedere Juventus-Como in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Juventus-Como: orario e dove vederla in TV e streaming; Juventus-Como: probabili formazioni, orario, dove vederla (tv e streaming) e classifica Serie A; Calendario Juventus Serie A Enilive 2025/2026: tutte le partite.
Spalletti, diretta conferenza Juve-Como: le dichiarazioni in tempo realeIl tecnico della Juve parlerà in conferenza stampa alle ore 16. Qui su Tuttosport la diretta testuale delle sue dichiarazioni. tuttosport.com
Juventus-Como: orario e dove vederla in TV e streamingDove vedere Juventus-Como in TV e streaming: SKY o DAZN? Tutte le informazioni per seguire in diretta la 26^ giornata di Serie A. fantacalcio.it
Juventus-Como, la conferenza stampa di Spalletti LIVE alle 16 #SkySport #Juventus #Spalletti #JuventusComo x.com
La quarta maglia é arrivata negli shop della Juve! Il suo debutto domai contro il Como! #juve #juventusnews24 - facebook.com facebook