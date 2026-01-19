Le politiche urbane per i negozi di vicinato rappresentano un elemento chiave per lo sviluppo sostenibile delle città. La Confcommercio di Cesena invita i sindaci a sostenere concretamente negozi, servizi e aree terziarizzate, sia nel centro storico che nei quartieri periferici. Un intervento mirato che mira a valorizzare il ruolo delle attività commerciali di prossimità, essenziali per la vitalità e l’equilibrio delle comunità locali.

Una svolta concreta per mettere i negozi di vicinato al centro delle politiche urbane dei comuni. Lo chiede la Confcommercio di Cesena ai sindaci, invocando il sostegno concreto a negozi, servizi e aree terziarizzate, nel centro storico come nei quartieri periferici. "A Cesena commercio e istituzioni culturali sono due pilastri fondamentali della città – afferma il presidente di Confcommercio cesenate Augusto Patrignani – ma se viene meno il commercio, i presìdi culturali da soli non bastano. Un centro storico senza negozi perde attrattività e, alla lunga, la città si spegne". Secondo Confcommercio è necessario introdurre un vero Piano comunale per la fruibilità dei negozi e delle aree terziarizzate. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Lotteria degli scontrini nei negozi di vicinato

Durante il Ponte dell’Immacolata, i centri turistici dell’Appennino Modenese hanno registrato un afflusso significativo di visitatori, grazie sia alle mete sportive innevate sia ai negozi di vicinato. La partecipazione alla lotteria degli scontrini ha coinvolto numerosi esercenti locali, contribuendo a incentivare gli acquisti e a valorizzare le attività commerciali della zona.

Politiche urbane del cibo a Vernio. L’incontro con le imprese agricole

L’incontro a Vernio si concentrerà sulle politiche urbane del cibo, con particolare attenzione alle imprese agricole della Valbisenzio. Si discuterà di strategie e iniziative volte a promuovere un sistema alimentare sostenibile e integrato tra territorio e città, favorendo la collaborazione tra operatori locali e istituzioni. Un’occasione di confronto per approfondire le opportunità e le sfide nel settore agricolo in ambito urbano.

