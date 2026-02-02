Intesa tra Regione e ministero Affari esteri per l' internazionalizzazione delle imprese

La Regione Siciliana ha firmato un accordo con il ministero degli Affari esteri per sostenere le imprese locali nel trovare nuovi mercati all’estero. L’obiettivo è rafforzare la presenza delle aziende siciliane sui mercati internazionali e favorire la loro crescita. La collaborazione punta anche a promuovere l’immagine dell’isola all’estero e a facilitare le procedure per le esportazioni. Nei prossimi mesi, ci aspettiamo iniziative concrete per aiutare le imprese a espandersi fuori dall’Italia.

L'accordo, il primo con una Regione, è finalizzato a sviluppare, promuovere e sostenere iniziative congiunte per favorire l’internazionalizzazione del sistema economico, scientifico e culturale siciliano Intesa tra Regione Siciliana e ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale per la promozione dell'Italia all'estero e per il rafforzamento dei processi di internazionalizzazione delle imprese siciliane. Il protocollo è stato firmato questa mattina, a margine dell'incontro tra la delegazione della Farnesina e il mondo produttivo siciliano, dal dirigente generale del dipartimento delle Attività Produttive della Regione Siciliana Dario Cartabellotta e dal direttore generale per la Crescita e la promozione delle esportazioni del ministero Mauro Battocchi.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Approfondimenti su Regione Siciliana

La Regione Sicilia e il Ministero degli Esteri hanno firmato un accordo per aiutare le imprese locali a esportare di più.

La Regione Siciliana e il Ministero degli Esteri hanno firmato un accordo per promuovere lo sviluppo delle imprese siciliane all’estero.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Conflavoro Sicilia news. Nuova stagione per la formazione finanziata e focus sicurezza sul lavoro

Ultime notizie su Regione Siciliana

Argomenti discussi: Contrasto al caporalato, firmato oggi a Brindisi il Protocollo d’intesa tra Regione Puglia, Prefettura e Procura di Brindisi; Programma integrato di interventi strategici per Napoli. Approvato lo schema di Protocollo d’intesa tra la Regione e il Comune; Intesa tra Regione e Comune, Fico: Collaborazione strada maestra; Protocollo d'intesa tra la Regione e il Comune di Napoli per realizzare un programma integrato di interventi strategici per la città di Napoli.

Intesa tra Regione e Comune, Fico: «Collaborazione strada maestra»In una nota congiunta tra Comune di Napoli e Regione Campania si spiega che «la Giunta della Regione Campania ha approvato lo schema di Protocollo d'intesa tra la Regione e il Comune ... ilmattino.it

Intesa tra AGEA e Regione Molise: sarà laboratorio di dati agricoliil progetto consentirà una significativa semplificazione delle istruttorie relative alle domande di aiuto comunitarie ... rainews.it

Il Ministero della Salute, d’intesa con il Presidente della Regione Siciliana, ha confermato ISMETT-UPMC come IRCCS (Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico) nell’area trapiantologica. Il riconoscimento è stato esteso anche a ISPEMI, il centro di ric facebook

'Patto per Napoli' tra Regione e Comune, "ecco la collaborazione istituzionale". Intesa per gli interventi strategici su casa, trasporti, ambiente, digitale #ANSA x.com