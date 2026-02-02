Intesa tra Regione e ministero Affari esteri per l' internazionalizzazione delle imprese

La Regione Siciliana ha firmato un accordo con il ministero degli Affari esteri per sostenere le imprese locali nel trovare nuovi mercati all’estero. L’obiettivo è rafforzare la presenza delle aziende siciliane sui mercati internazionali e favorire la loro crescita. La collaborazione punta anche a promuovere l’immagine dell’isola all’estero e a facilitare le procedure per le esportazioni. Nei prossimi mesi, ci aspettiamo iniziative concrete per aiutare le imprese a espandersi fuori dall’Italia.

L'accordo, il primo con una Regione, è finalizzato a sviluppare, promuovere e sostenere iniziative congiunte per favorire l’internazionalizzazione del sistema economico, scientifico e culturale siciliano Intesa tra Regione Siciliana e ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale per la promozione dell'Italia all'estero e per il rafforzamento dei processi di internazionalizzazione delle imprese siciliane. Il protocollo è stato firmato questa mattina, a margine dell'incontro tra la delegazione della Farnesina e il mondo produttivo siciliano, dal dirigente generale del dipartimento delle Attività Produttive della Regione Siciliana Dario Cartabellotta e dal direttore generale per la Crescita e la promozione delle esportazioni del ministero Mauro Battocchi.🔗 Leggi su Cataniatoday.itImmagine generica

