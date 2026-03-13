Come un elettrodomestico Giletti il ricordo di Enrica Bonaccorti lascia senza parole

Dopo la scomparsa di Enrica Bonaccorti, Massimo Giletti ha espresso il suo ricordo in un’intervista a Fanpage, lasciando trasparire emozioni sincere. La giornalista e conduttrice è stata ricordata con parole che hanno suscitato una forte impressione, sottolineando il suo ruolo nel mondo dello spettacolo. Il suo nome e il suo contributo sono stati al centro dell’attenzione, con Giletti che ha voluto rendere omaggio alla sua memoria.

Dopo la scomparsa di Enrica Bonaccorti, anche Massimo Giletti ha voluto ricordarla con alcune parole affidate a un’intervista a Fanpage.it. I due avevano lavorato insieme per due anni nel programma di Rai2 I Fatti Vostri, e il ricordo che il giornalista conserva non riguarda tanto l’immagine della star televisiva nel momento del suo massimo successo, quanto una fase più complessa della sua carriera. Proprio in quel periodo, racconta Giletti, emergeva con forza uno dei tratti che più lo avevano colpito: una personalità solida, capace di stare davanti alle telecamere senza bisogno di costruirsi attorno un piedistallo. “La tv come un elettrodomestico”. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Come un elettrodomestico”. Giletti, il ricordo di Enrica Bonaccorti lascia senza parole Articoli correlati Massimo Giletti ricorda Enrica Bonaccorti: “È stata la Tv, ma come elettrodomestico che fa parte della tua vita”Massimo Giletti ricorda Enrica Bonaccorti, con cui lavorò due anni a I Fatti Vostri: "La sua televisione era già diversa da quella pedagogica. Enrica Bonaccorti, il mondo dello spettacolo la piange: da Donatella Rettore a Massimo GilettiMara Venier, Antonella Elia, Myrta Merlino, Miriana Trevisan: tanti i vip che stanno ricordando Enrica Bonaccorti scomparsa questa mattina E’ morta a... Una selezione di notizie su Enrica Bonaccorti Argomenti discussi: Giletti, Bonnacorti ha migliorato la mia conoscenza del mondo della tv. Massimo Giletti ricorda Enrica Bonaccorti: È stata la Tv, ma come elettrodomestico che fa parte della tua vitaMassimo Giletti ricorda Enrica Bonaccorti, con cui lavorò due anni a I Fatti Vostri: La sua televisione era già diversa da quella pedagogica ... fanpage.it È morta Enrica Bonaccorti, addio a uno dei volti più familiari della tv italianaPer molti anni Enrica Bonaccorti è stata una presenza familiare del piccolo schermo: una conduttrice capace di stare davanti alla telecamera con misura, ironia e una naturalezza che l’ha resa una ... ilfattoquotidiano.it