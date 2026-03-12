Enrica Bonaccorti il mondo dello spettacolo la piange | da Donatella Rettore a Massimo Giletti

Stamattina il mondo dello spettacolo ha perso Enrica Bonaccorti, figura nota nel panorama televisivo. Numerosi personaggi noti, tra cui Mara Venier, Antonella Elia, Myrta Merlino e Miriana Trevisan, stanno esprimendo il loro cordoglio attraverso i social e interviste. La notizia ha suscitato reazioni e ricordi tra colleghi e fan, che si sono uniti nel ricordare la sua carriera e il suo contributo nel settore.

Mara Venier, Antonella Elia, Myrta Merlino, Miriana Trevisan: tanti i vip che stanno ricordando Enrica Bonaccorti scomparsa questa mattina E' morta a 76 anni Enrica Bonaccorti a causa di un tumore al pancreas di cui soffriva da tempo. In queste ore tantissimi personaggi dello spettacolo la stanno piangendo, erano affezionati a lei, le volevano bene e adesso sono inermi davanti a questa notizia che è piombata come un fulmine a ciel sereno. In tanti speravano che ce l'avrebbe fatta. Immediato il ricordo da parte del manager Andrea Quattrini: "Conoscevo Enrica da più di 30 anni e non l'ho sentita mai parlare male di nessuno. Ogni suo intervento, su qualunque argomento, è sempre stato una dimostrazione di buon senso.