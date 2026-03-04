Combinata nordica meglio tardi che mai per il settore femminile A Lahti finalmente anche le donne!

Dopo anni di attese, le donne hanno finalmente preso parte alla combinata nordica a Lahti, in Finlandia. La presenza femminile in questa disciplina si è concretizzata solo ora, dopo un lungo periodo di assenza. La manifestazione si è svolta con le atlete che hanno gareggiato sulla neve, portando così un’inedita partecipazione femminile nel settore. La gara ha visto protagoniste le atlete che si sono cimentate nelle rispettive competizioni.

"Meglio tardi che mai", come si suole dire. Ci ha messo un bel po', la Finlandia, ad adeguarsi ai tempi correnti. Però, in ultimo, anche i sinivalkoinen si sono finalmente decisi a mettere in piedi una tappa di Coppa del Mondo di combinata nordica femminile. Il comitato organizzatore di Lahti ha infatti aggiunto la disciplina al programma dei Salpausselän kisat. Salpausselän kisat è il nome autoctono della manifestazione ormai conosciuta come Lahti Ski Games, un festival dedicato a tutte le discipline nordiche che si svolge annualmente da oltre un secolo. In passato, si trattava di un evento estremamente sentito e popolare, tanto da attirare folle oceaniche e da avere un prestigio tale da equipararlo all'Holmenkollen Ski Festival.