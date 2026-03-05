Combinata nordica femminile Korhonen domina il PCR sul trampolino grande di Lahti

Minja Korhonen ha fatto il vuoto nel Provisional Competition Round sul trampolino grande HS130 di Lahti, sede della penultima tappa stagionale della Coppa del Mondo 2025-2026 di combinata nordica. La giovane finlandese si è esaltata sul Large Hill di casa, infliggendo distacchi siderali alla concorrenza e candidandosi ad un ruolo da protagonista verso la Gundersen individuale di domani. La diciottenne finnica ha sfoderato un salto di alto profilo nel PCR mattutino, costruendo un vantaggio importante sulle avversarie dirette per il podio nel caso in cui i risultati di questa serie venissero poi presi effettivamente in considerazione alla luce di un'eventuale cancellazione (per maltempo o per altri motivi) del segmento di salto previsto domattina.