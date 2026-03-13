A Canzonissima, Milly Carlucci ha annunciato che non ci sono concorrenti in questa edizione del programma. La conduttrice ha fatto questa precisazione dopo che Riccardo Cocciante ha chiarito di partecipare come ospite e non come concorrente. La spiegazione ufficiale arriva in un momento di discussione legata alle dichiarazioni del cantante.

Dopo le polemiche nate dalle dichiarazioni di Riccardo Cocciante, che ha voluto precisare di partecipare a Canzonissima in qualità di ospite e non di concorrente, arriva finalmente la spiegazione ufficiale. A rompere il silenzio è Milly Carlucci, direttrice artistica e conduttrice dello show musicale che debutterà su Rai 1 sabato 21 marzo. Dallo studio del programma, la presentatrice ha chiarito nel dettaglio come funzionerà davvero il format e quale sarà il ruolo degli artisti coinvolti nello spettacolo di primavera. Nessun concorrente a Canzonissima. Secondo quanto spiegato da Milly Carlucci, il concetto di “gara tra artisti” non appartiene alla struttura del programma. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

© Tivvusia.com - Colpo di scena a Canzonissima: Milly Carlucci rivela che non esistono concorrenti

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