Mazza da baseball e manganello sul sedile dell' auto | a processo

Un uomo senza patente viene fermato dalla Polizia locale di Corciano, che nel suo veicolo trova una mazza da baseball e un manganello telescopico. La vicenda si è conclusa con un procedimento giudiziario, sollevando questioni sulla legalità del possesso di tali oggetti e sulla condotta del conducente. L’accaduto evidenzia l’importanza di rispettare le norme stradali e di sicurezza, anche in assenza di infrazioni evidenti al momento del controllo.

Guida l’auto senza aver mai conseguito la patente e nell’abitacolo la Polizia locale di Corciano gli trova una mazza da baseball e un manganello telescopico.L’uomo, un sudamericano di 45 anni difeso dall’avvocato Diego Florio, deve rispondere dell’accusa di porto abusivo di armi e della legge che. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it Leggi anche: Manganello e mazza da baseball in auto: giovane lecchese denunciato a Como Leggi anche: Un manganello e una mazza da baseball in auto: denunciato un lecchese di 21 anni fermato a Como nella notte Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Un manganello e una mazza da baseball in auto: denunciato un lecchese di 21 anni fermato a Como nella notte; Un arsenale in auto: 21enne lecchese fermato a Como. Manganello e mazza da baseball in auto: giovane lecchese denunciato a Como - Un controllo di routine della polizia di Stato nella notte si è trasformato in una denuncia per porto abusivo di armi. leccotoday.it

Un manganello e una mazza da baseball in auto: denunciato un lecchese di 21 anni fermato a Como nella notte - 30, durante il servizio di controllo del territorio svolto dalle volanti della questura di Como. quicomo.it

Viaggia con un manganello e una mazza da baseball, denunciato - Un 21enne di Calolziocorte, nel Lecchese, è stato denunciato dalla polizia per porto abusivo d’armi e oggetti atti a offendere. espansionetv.it

L'uomo girava con una mazza da baseball in alluminio per le strade di Merano ed è stato denunciato dai carabinieri per porto abusivo di armi Leggi l’articolo https://tinyurl.com/bdfm7dfb - facebook.com facebook

Maracalagonis, nascondeva in auto una mazza da baseball in ferro: giovane denunciato x.com

