Collettore fognario di Aci Castello interviene la prefettura | convocato un tavolo tecnico

La Prefettura di Aci Castello ha convocato un tavolo tecnico per il 31 marzo, coinvolgendo le autorità e gli enti responsabili della gestione del collettore fognario. La riunione si concentra sulla situazione dell’impianto di convogliamento dei reflui nella zona, in seguito alle problematiche che da tempo interessano il sistema di raccolta delle acque. La decisione è stata presa dal prefetto Pietro Signorello.

Il prefetto ha convocato un tavolo tecnico per il 31 marzo. Sono stati invitati a partecipare i i sindaci di Catania, Aci Castello, Acireale e Aci Catena oltre al commissario per la depurazione Fabio Fatuzzo e il rappresentante della Sie (Società idrica etnea). L'obiettivo è trovare una intesa per individuare il gestore dell'impianto e avviare le procedure di messa in funzione Vertice in Prefettura per fare il punto sulla situazione del collettore fognario di Aci Castello. Lo ha deciso il prefetto Pietro Signorello che ha convocato al tavolo tecnico - disposto per il 31 marzo - tutti gli attori dell'annosa vicenda dell'impianto di convogliamento dei reflui che dalla riviera verranno trasferiti per condotta al depuratore di Pantano D'Arci. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

