Collettore fognario di Acicastello Marano M5s | Serve una soluzione definitiva per la città

Il collettore fognario di Acicastello, a Marano, rappresenta un’opera fondamentale per la gestione delle reti idriche locali. Dopo anni di attese e discussioni, la deputata regionale e il consigliere comunale del M5s chiedono una soluzione definitiva per risolvere le criticità e migliorare la qualità ambientale della città. L’intervento mira a garantire un sistema efficiente e duraturo, rispondendo alle esigenze della comunità.

L'intervento della deputata regionale e del consigliere comunale sul blocco di un'opera attesa da anni. Il collettore fognario di Acicastello e Acitrezza rappresenta una infrastruttura fondamentale per il territorio e per la tutela del litorale. Un'opera pubblica attesa da quasi un decennio che, nonostante sia ormai prossima al completamento e abbia già assorbito circa 20 milioni di euro di risorse pubbliche, continua a registrare criticità tecniche e gestionali che ne impediscono l'entrata in funzione. A richiamare l'attenzione sullo stallo dei lavori è Jose Marano, deputata regionale del Movimento 5 Stelle, che sottolinea come i cittadini attendano da troppi anni una soluzione capace di porre fine allo sversamento dei liquami lungo la costa catanese e di convogliare correttamente i reflui verso il depuratore di Pantano d'Arci.

