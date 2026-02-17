Qualiano voragine in via Palumbo | chiusa la strada Convocato tavolo tecnico per accertare responsabilità

Una voragine si è aperta in via Palumbo a Qualiano, causando la chiusura immediata della strada. La voragine si è formata domenica mattina, bloccando il traffico tra la circumvallazione esterna e via Giuseppe di Vittorio. Le autorità hanno convocato un tavolo tecnico per verificare le cause del cedimento e individuare eventuali responsabilità. Sul posto sono arrivati tecnici e ingegneri per esaminare la zona e pianificare gli interventi di riparazione. La strada resterà chiusa fino a quando non saranno completati i lavori di messa in sicurezza.

Da domenica mattina è interdetta alla circolazione stradale via Palumbo a Qualiano, arteria di collegamento tra la circumvallazione esterna e via Giuseppe di Vittorio. Una voragine si è formata in mezzo alla carreggiata sotto l'effetto delle piogge torrenziali del weekend. Per fortuna non ci sono stati feriti. I primi a intervenire sono stati sabato notte i Vigili del Fuoco. Prima di avviare i lavori di ripristino, il Comune ha convocato un tavolo tecnico con la società fornitrice del gas che qualche mese fa ha effettuato lavori di manutenzione al metanodotto proprio in quel punto. Non si esclude che il cedimento del manto stradale sia dovuto all'intervento della ditta.