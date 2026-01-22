Colleferro Stagione Teatrale Vittorio Veneto 25-26 Il primo spettacolo Domenica 25 Gennaio alle ore 18 con la commedia musicale tragicomica Circo Paradiso

Domenica 25 gennaio alle ore 18 prende il via la stagione teatrale 202526 al Teatro Comunale “Vittorio Veneto” di Colleferro. Il primo spettacolo in programma è la commedia musicale tragicomica “Circo Paradiso”, che inaugura un cartellone ricco di appuntamenti culturali per la comunità locale. La stagione si propone di offrire momenti di intrattenimento e riflessione, mantenendo un’impostazione sobria e di qualità.

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.