Codogno biglietteria chiusa e macchinetta guasta | intervento urgente per i pendolari

Codogno (Lodi), 12 marzo 2026 – Mattinata di d isagi per i pendolari della stazione di Codogno. Dopo le segnalazioni arrivate nelle ultime ore, per la chiusura della biglietteria e il guasto alla macchinetta automatica, nella giornata di oggi, 12 marzo 2026, è intervenuta la Regione per risolvere la criticità. A fare il punto è stato l'assessore regionale ai Trasporti Franco Lucente, che ha annunciato un intervento immediato, nato in collaborazione con Trenord, per limitare i disagi ai viaggiatori. "Voglio tranquillizzare i pendolari di Codogno, che si sono lamentati per le criticità emerse, con la chiusura della biglietteria e il guasto della macchinetta emettitrice – ha spiegato Lucente –.