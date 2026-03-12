Cocciante smentisce Canzonissima | ‘Non sarò concorrente’ giallo sull’annuncio di Milly Carlucci

Il cantante ha chiarito di non partecipare come concorrente a Canzonissima e ha precisato che sarà presente solo come ospite. La sua comunicazione arriva in risposta alle voci circolate sull’annuncio di Milly Carlucci. Nessun altro dettaglio riguardo alla sua presenza o ai ruoli specifici nella trasmissione è stato fornito. La questione rimane aperta senza ulteriori spiegazioni ufficiali.

La precisazione del cantante: “Sarò solo ospite”. Riccardo Cocciante non sarà in gara a Canzonissima. O almeno, non secondo lui. Il cantautore, intervistato dall’ Ansa, ha voluto chiarire la sua posizione dopo che il suo nome era stato annunciato tra i concorrenti del nuovo show musicale guidato da Milly Carlucci. “ Non sarò concorrente, sono ospite speciale, che è molto diverso ”, ha spiegato l’artista. Una distinzione che cambia completamente il suo ruolo all’interno del programma. Cocciante ha anche aggiunto: “A quest’età non mi sembra il caso di mettermi in concorso. Non l’ho fatto per Sanremo – dove andrei come ospite – non vedo perché dovrei farlo per Canzonissima”. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

