Prezzi impennata dei materiali da costruzione Guatterini | Subito un intervento

In provincia di Bergamo, molte imprese segnalano un aumento improvviso e considerevole dei prezzi dei materiali da costruzione, senza motivazioni chiare. Questa impennata interessa diversi fornitori e si evidenzia come un problema ricorrente nelle ultime settimane. Le aziende chiedono un intervento immediato per affrontare questa situazione che sta influenzando i costi dei progetti edili.

Bergamo. Numerose le segnalazioni, da parte delle imprese, di rincari ingiustificati sui materiali da costruzione nella Provincia di Bergamo. Serve arginare gli effetti speculativi che le tensioni geopolitiche stanno creando sui prezzi. Ma intervenire solo su carburanti e bollette non basta: è necessaria una misura ad hoc anche per i materiali non soggetti alle accise. "Già dalla scorsa settimana, e in aumento nelle ultime ore, stiamo ricevendo segnalazioni da parte delle nostre imprese di rincari dei materiali da costruzione, non solo derivati petrolchimici come il bitume, ma anche altri come l'acciaio e con aumenti dei costi di trasporto", spiega Renato Guatterini, presidente di Ance Bergamo.