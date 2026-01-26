Il programma settimanale degli sport invernali | dove vedere le ultime gare di Coppa del Mondo prima della pausa olimpica

Ecco il programma settimanale degli sport invernali, con le principali gare di Coppa del Mondo, Coppa Europa e Campionati Europei dal 26 gennaio al 1° febbraio. Una settimana importante per gli appassionati, in cui si concentrano eventi di rilievo prima della pausa olimpica. Scopri dove seguire le competizioni e quali appuntamenti non perdere durante questa fase cruciale della stagione.

È una settimana chiave per gli sport invernali italiani e internazionali. Dal 26 gennaio al 1° febbraio va in scena l’ultimo grande blocco di competizioni prima della pausa olimpica, con appuntamenti decisivi tra Coppa del Mondo, Coppa Europa, Campionati Europei e circuiti giovanili. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it Coppa del Mondo – GS maschile, Schladming (Aut) – ore 17.🔗 Leggi su Sportface.it

