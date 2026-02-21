Padova Campionati Italiani indoor | il programma e come vedere le gare

A Padova, i Campionati Italiani indoor attirano atleti di tutte le categorie, con numerose gare in programma. La manifestazione si svolge al Palaindoor, dove si sfidano i migliori promesse, juniores e allievi in prove multiple. Le gare si svolgono nel fine settimana, con numerosi spettatori pronti a seguire le sfide di giovani talenti. L’evento rappresenta un momento importante per chi sogna di emergere nel panorama atletico nazionale. Le competizioni si concluderanno domenica pomeriggio.

Fine settimana tricolore al Palaindoor di Padova per i Campionati Italiani Promesse, Juniores e Allievi indoor di prove multiple. Oggi sabato 21 e domenica 22 febbraio si assegnano i titoli nazionali di eptathlon e pentathlon, con due giornate intense che coinvolgeranno le migliori promesse dell’atletica italiana. Tra i protagonisti annunciati anche diversi atleti piemontesi, a partire dagli azzurrini Lorenzo Mellano (Atl. Mondovì-Acqua S.Bernardo) e Isabella Pastore (UGB). Mellano sarà impegnato nell’eptathlon U23: lo scorso anno ha vestito la maglia azzurra agli Europei U23 di Bergen e punta a un ruolo da protagonista.🔗 Leggi su Sportface.it

Olimpiadi Milano-Cortina 2026, il programma di oggi 7 febbraio: italiani, orari e dove vedere le gareOggi, sabato 7 febbraio 2026, si accendono le prime finali delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina.

Dove vedere in tv Nadia Battocletti, Campionati Italiani cross 2026: orario, programma, streamingNadia Battocletti partecipa ai Campionati Italiani di cross 2026, che si svolgono in Sicilia nel Parco Archeologico di Selinunte.

