Classifica Coppa del Mondo sci alpino maschile 2025-2026 | Franzoni irrompe in top-10! Odermatt padrone

La classifica della Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2025-2026 si evolve con l’ingresso di Franzoni tra i primi dieci, segnando una novità significativa. Odermatt mantiene saldamente la leadership, rafforzando la propria posizione dopo la discesa di Kitzbuehel. La stagione si presenta incerta, con diversi atleti pronti a contendersi le prime posizioni, mentre i punti di vantaggio di Odermatt continuano a delineare uno scenario competitivo e appassionante.

Marco Odermatt si conferma saldamente al comando della classifica generale della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino dopo la discesa di Kitzbuehel: lo svizzero è giunto secondo sulla Streif, svetta con 1285 punti e può fare affidamento su un margine di 667 lunghezze nei confronti del brasiliano Lucas Pinheiro Braathen e di 707 sul norvegese Atle Lie McGrath. Giovanni Franzoni è il migliore italiano: dopo il successo odierno, il bresciano si è issato in nona piazza. Dopo le Olimpiadi, a marzo, parentesi in Italia, con due gare veloci in Val di Fassa, una discesa ed un superG, prima dell’ultimo atto stagionale, che arriverà in primavera: le Finali di Coppa del Mondo nel 2026 si terranno a Lillehammer, in Norvegia. 🔗 Leggi su Oasport.it

