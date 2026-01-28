Classifica Coppa del Mondo sci alpino maschile 2025-2026 | Franzoni in top-10 Odermatt padrone

Da oasport.it 28 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Marco Odermatt si riconferma in vetta alla classifica generale della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino. Dopo lo slalom di Schladming, in cui non ha partecipato, il campione svizzero mantiene il primo posto, mentre Franzoni si avvicina alla top-10. La stagione prosegue con i risultati ancora da definire.

Marco Odermatt  si conferma saldamente al comando della classifica generale della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino dopo lo slalom Schladming, a cui naturalmente non ha preso parte. Lo svizzero svetta con 1.335 punti e può fare affidamento su un margine di 537 lunghezze nei confronti del brasiliano Lucas Pinheiro Braathen e di 643 sul norvegese Atle Lie McGrath. Giovanni Franzoni è il miglior italiano: il bresciano si conferma in nona piazza. La Coppa del Mondo proseguirà mercoledì 28 gennaio con lo slalom a Schladming. Dopo le Olimpiadi, a marzo, parentesi in Italia, con due gare veloci in Val di Fassa, una discesa ed un superG, prima dell’ultimo atto stagionale, che arriverà in primavera: le Finali di Coppa del Mondo nel 2026 si terranno a Lillehammer, in Norvegia. 🔗 Leggi su Oasport.it

classifica coppa del mondo sci alpino maschile 2025 2026 franzoni in top 10 odermatt padrone

© Oasport.it - Classifica Coppa del Mondo sci alpino maschile 2025-2026: Franzoni in top-10, Odermatt padrone

Approfondimenti su Odermatt Padrone

Classifica Coppa del Mondo sci alpino maschile 2025-2026: Franzoni irrompe in top-10! Odermatt padrone

La classifica della Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2025-2026 si evolve con l’ingresso di Franzoni tra i primi dieci, segnando una novità significativa.

Classifica Coppa del Mondo sci alpino maschile 2025-2026: Franzoni bussa alla top-10! Odermatt padrone

La classifica della Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2025-2026 si sta delineando con Odermatt in testa e Franzoni che mira a entrare nella top-10.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Odermatt Padrone

Argomenti discussi: Coppa del mondo di sci femminile 2025 2026: tutte le classifiche; La classifica generale femminile: Shiffrin guadagna su Rast, Goggia 9ª; Classifica Coppa del Mondo sci di fondo femminile 2026: Diggins leader, Ilar a -223; Shiffrin domina anche lo slalom di Spindleruv Mlyn e vince la nona coppa di specialità. Mondinelli 20sima.

classifica coppa del mondoClassifica Coppa del Mondo sci alpino maschile 2025-2026: Odermatt volaMarco Odermatt si conferma saldamente al comando della classifica generale della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino dopo lo slalom di Wengen: ... oasport.it

classifica coppa del mondoLIVE HOOGERHEIDE! Van der Poel a caccia della classifica generale di Coppa del Mondo: diretta scritta e aggiornamenti in tempo realeCOPPA DEL MONDO - Ultima tappa di Coppa che è anche l'ultimo test in vista del Mondiale di Hulst di settimana prossima. Mathieu van der Poel deve solo arrivare ... eurosport.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.