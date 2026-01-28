Classifica Coppa del Mondo sci alpino maschile 2025-2026 | Franzoni in top-10 Odermatt padrone

Marco Odermatt si riconferma in vetta alla classifica generale della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino. Dopo lo slalom di Schladming, in cui non ha partecipato, il campione svizzero mantiene il primo posto, mentre Franzoni si avvicina alla top-10. La stagione prosegue con i risultati ancora da definire.

Marco Odermatt si conferma saldamente al comando della classifica generale della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino dopo lo slalom Schladming, a cui naturalmente non ha preso parte. Lo svizzero svetta con 1.335 punti e può fare affidamento su un margine di 537 lunghezze nei confronti del brasiliano Lucas Pinheiro Braathen e di 643 sul norvegese Atle Lie McGrath. Giovanni Franzoni è il miglior italiano: il bresciano si conferma in nona piazza. La Coppa del Mondo proseguirà mercoledì 28 gennaio con lo slalom a Schladming. Dopo le Olimpiadi, a marzo, parentesi in Italia, con due gare veloci in Val di Fassa, una discesa ed un superG, prima dell’ultimo atto stagionale, che arriverà in primavera: le Finali di Coppa del Mondo nel 2026 si terranno a Lillehammer, in Norvegia. 🔗 Leggi su Oasport.it

