FS Logistix | prima in Europa a certificare la Carbon Footprint per il trasporto merci

FS Logistix, società del Gruppo FS specializzata in trasporto merci e logistica integrata, è la prima in Europa ad aver ottenuto la certificazione ISO? 14067 per la Carbon Footprint di servizio su tutta la filiera logistica. Questo importante traguardo testimonia l’impegno concreto dell’azienda verso la sostenibilità e la trasparenza nei confronti dei propri stakeholder e clienti, grazie ad una visione integrata dell’impatto emissivo di tutti i servizi offerti da FS Logistix e dalle sue Società controllate. Si tratta di un approccio unico in Europa per ampiezza e rigore metodologico, che consente di stimare le emissioni di CO? equivalente per tonnellata-chilometro su ogni singola tratta e modalità di trasporto, dal trasporto ferroviario a quello via mare, passando per il trasporto su gomma, la manovra e la movimentazione delle merci nei terminal. 🔗 Leggi su Tpi.it

