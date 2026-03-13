Cisl Bergamo più di 124 mila iscritti Crescono under 30 e utenti dei servizi | Premiato il pragmatismo

La Cisl Bergamo ha concluso il tesseramento 2025 con oltre 124 mila iscritti, confermando il suo ruolo di primo piano tra le sigle sindacali della provincia. Tra i nuovi iscritti, si registra un aumento tra i giovani under 30 e tra gli utenti dei servizi offerti dalla sigla. La crescita evidenzia un interesse rinnovato verso le attività e le posizioni della confederazione.

Bergamo. La Cisl archivia il tesseramento 2025 consolidando il proprio ruolo nel panorama sindacale bergamasco: confermato il primato tra le sigle rappresentative dei lavoratori orobici con ben 124.464 iscritti. Quello di via Carnovali rimane il primo sindacato in città e completa anche il "sorpasso" tra lavoratori attivi e pensionati, anche se la Federazione Nazionale Pensionati della provincia rimane la più numerosa associazione territoriale in tutta Italia. "Si registra una tenuta complessiva e una capacità di rappresentare i settori di maggiore sviluppo, un aumento dei lavoratori attivi sia nell'industria che nelle costruzioni – dichiara Francesco Corna, segretario generale della Cisl Bergamo -.

