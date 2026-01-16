Oltre 34 mila gli iscritti alla Cisl di Parma e provincia | E' il nostro record

La Cisl di Parma e Piacenza ha raggiunto un nuovo record di iscritti, con oltre 58.590 adesioni, in aumento di 650 rispetto all’anno precedente. Un dato che riflette la crescita di una rappresentanza solida e consolidata sul territorio, evidenziando l’importanza del coinvolgimento dei lavoratori e delle comunità locali. Questi numeri testimoniano l’impegno costante della organizzazione nel sostenere i diritti e le esigenze dei propri iscritti.

