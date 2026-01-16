Oltre 34 mila gli iscritti alla Cisl di Parma e provincia | E' il nostro record
La Cisl di Parma e Piacenza ha raggiunto un nuovo record di iscritti, con oltre 58.590 adesioni, in aumento di 650 rispetto all’anno precedente. Un dato che riflette la crescita di una rappresentanza solida e consolidata sul territorio, evidenziando l’importanza del coinvolgimento dei lavoratori e delle comunità locali. Questi numeri testimoniano l’impegno costante della organizzazione nel sostenere i diritti e le esigenze dei propri iscritti.
Nuovo record di adesioni nel tesseramento CISL Parma Piacenza. Gli iscritti ora sono 58.590, 650 in più rispetto al 2024. A Parma e provincia sono 34.430. Si chiude con un risultato decisamente positivo la campagna di tesseramento 2025 della Cisl Parma-Piacenza. Con 58.589 persone che hanno. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
Leggi anche: Sono oltre 24mila i tesserati Cisl a Piacenza: «È il nostro record»
Leggi anche: Forza Italia, Agrigento capitale del tesseramento: oltre 10 mila iscritti e provincia tra le più forti a livello nazionale
Mostre di Mattia Moreni, oltre 34mila visitatori; Cina, record storico di produzione e vendite di auto: oltre 34 milioni, 7 di export; Pappa Fish: oltre 34mila euro al Comune per promuovere il consumo di pesce fresco locale nelle mense scolastiche; Noleggio veicoli in crescita nel 2025: oltre 524 mila immatricolazioni (+10,7%).
Oltre 25mila iscritti al 'semestre filtro' hanno ottenuto almeno un 18 - 450: sono coloro che hanno ottenuto, tra il primo e il secondo appello, un voto almeno pari o superiore al 18 ... notizie.tiscali.it
IMPERIA: RIFIUTI SPECIALI, COMUNE IMPEGNA OLTRE 550 MILA EURO PER LO SMALTIMENTO NELLE DISCARICHE DI VADO LIGURE - facebook.com facebook
Oltre 2 milioni di spettatori (2 milioni 215 mila), in prima serata su Rai 1 per il film #Zamora, diretto da Neri Marcorè, che segna il 12,7% di share. #AscoltiTv x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.