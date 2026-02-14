BTR il progetto spiegato ai cittadini Ieri la tappa al Borgo

Da tarantinitime.it 14 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

I cittadini hanno partecipato ieri al Borgo alla quarta tappa del tour informativo sul progetto BRT, promosso da Kyma Mobilità con il Comune di Taranto. La sessione ha avuto come obiettivo chiarire i dettagli del nuovo sistema di trasporto rapido, che prevede l’ampliamento delle corsie preferenziali e l’installazione di nuove fermate. Durante l’incontro, i residenti hanno fatto domande e condiviso le proprie preoccupazioni, portando in evidenza le aspettative e le criticità legate al progetto.

Tarantini Time Quotidiano Si è svolta ieri pomeriggio, al Borgo, la quarta tappa del percorso di informazione sul progetto BRT, voluto da Kyma Mobilità, in stretta collaborazione con il Comune di Taranto. Anche in questa occasione, il necessario confronto con i cittadini si è rivelato utile a chiarire dubbi sul nuovo sistema di trasporto che trasformerà la mobilità urbana. “Cantieri e disagi sono inevitabili per realizzare una grande opera come questa. Siamo fermamente convinti che si tratta di un progetto vincente per Taranto”, ha detto l’avv. Giorgia Gira, Presidente di Kyma Mobilità. I dettagli tecnici, come di consueto, sono stati illustrati dall’assessore comunale alla Mobilità, ing. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

btr il progetto spiegato ai cittadini ieri la tappa al borgo

© Tarantinitime.it - BTR, il progetto spiegato ai cittadini. Ieri la tappa al Borgo

Territorio e partecipazione: Lbc incontra i cittadini. Prima tappa a Borgo Santa Maria

Domenica 25 gennaio si svolgerà a Borgo Santa Maria il primo degli incontri promossi dal Tavolo Territorio e Partecipazione di Latina Bene Comune.

Una piazza-spugna nell’ex Dainelli. Il progetto presentato ai cittadini

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.