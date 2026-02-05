Illycaffè torna a sostenere San Patrignano con il progetto “Adotta un educatore”. L’azienda ha annunciato di aver scelto di partecipare nuovamente, confermando il suo impegno verso la comunità. Cristina Scocchia, amministratrice delegata, ha detto: “Siamo orgogliosi di poter offrire ancora una volta il nostro contributo”. La collaborazione si inserisce in un percorso di sostegno che coinvolge l’azienda e i ragazzi della comunità.

illycaffè ha deciso di confermare la sua collaborazione con San Patrignano, per dare un sostegno a favore del percorso di recupero delle ragazze e dei ragazzi della comunità: con questa volontà l’azienda ha deciso di sostenere il progetto “Adotta un educatore”, grazie al quale da quest’anno la comunità potrà avere un educatore in più. “Siamo orgogliosi di poter offrire ancora una volta il nostro contributo alla Comunità di San Patrignano supportando una figura chiave come quella degli educatori. Un ruolo complesso e sfidante che può davvero fare la differenza e rappresentare una guida preziosa per aiutare gli ospiti della casa a ricostruire il proprio percorso di vita”, ha detto Cristina Scocchia, amministratore delegato di illycaffè. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Illycaffè sostiene San Patrignano partecipando al progetto “Adotta un educatore”

