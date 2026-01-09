A Roma l’evento Cinema indipendente per un Umanesimo del Cinema
Il 12 gennaio 2026, presso la Società Dante Alighieri a Roma, si terrà l’evento “Cinema indipendente per un Umanesimo del Cinema”. L’iniziativa mira a riflettere sul ruolo del cinema indipendente nel promuovere un approccio umanista e consapevole alla narrazione cinematografica. L’appuntamento, che inizia alle 17, offre un’occasione di confronto tra professionisti e appassionati del settore.
Roma, 9 gennaio 2025 – Il 12 gennaio 2026, a Roma, presso la Società Dante Alighieri, via Firenze 27, alle ore 17.30 si svolgerà l’evento dal titolo Cinema indipendente per un Umanesimo del Cinema, organizzato da Fondazione Mira con Società Dante Alighieri, Unità Cultura, che prevede una conversazione sul tema, storia ed evoluzione del Cinema Indipendente che, da sempre rappresenta filosofia, creatività ed attivismo del cinema che pensa ed è capace di realizzare grandi opere con piccole risorse, forte della propria libertà, anche se ostacolato dalle difficili, da sempre, ma particolarmente in questo momento storico, concessioni al mondo della cultura. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
